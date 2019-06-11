Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкоматеRT на русском 05:26

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации. Как передаёт Inforeactor, необходимую сумму можно будет отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Политика Зеленский отменил два указа Порошенко Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Культура Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко Светлана Ходченкова стала заслуженной артисткой РФ, Михаил Пореченков - народным артистом, а Гоша Куценко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил деятелей культуры и искусства в канун Дня России, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Общество В Швеции обсудят главные мировые транспортные тренды Еще один важный тренд - использование электробусов, и на выставку свои экспонаты привезли более десяти компаний со всего мира.

Музыка Мик Джаггер впервые рассказал о состоянии здоровья после операции на сердце Американский рок-музыкант Мик Джагер дал первое интервью после операции на сердце, в котором рассказал о состоянии здоровья, сообщает The Independent.

Шоу-бизнес Тимати и L’One устроили публичный конфликт В апреле этого года стало известно, что у рэпера Левана Горозии, более известного как L’One закончился контракт с Black Star.

Политика Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.

Футбол Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром 11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.

Экономика ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.

Баскетбол Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Космос Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Космос Игрушечную фигурку Дмитрия Рогозина на «жигулях» запустили в космос Любопытно, что полезной нагрузкой объекта стала игрушечная фигурка гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле ВАЗ-2107 красного цвета.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.