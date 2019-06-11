Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05

Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

Российская газетавчера в 09:56

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАССвчера в 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русскомвчера в 05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАНвчера в 05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБКвчера в 04:46

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВвчера в 05:58

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNewsвчера в 03:08
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Обновлено в 01:09
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"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
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Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

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Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX

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Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
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ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры

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Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
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