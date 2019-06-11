Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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Политика
Трамп назвал Байдена «умственно слабым»
Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена «умственно слабым».
Обновлено в 03:44
Авто
В России стартовали продажи новой Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж своего нового универсала Lada Granta Cross.
Обновлено в 04:25
Общество
В центре Москвы силовики начали задерживать участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова
Обновлено в 05:30
Общество
Вулкан Ключевской выбросил 5-километровый столб пепла
В среду, 12 июня, утром активизировавшийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5 километров над уровнем моря, шлейф от которого протянулся на 10 километров в северном направлении.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах президента Казахстана, принес присягу и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Нижнем Тагиле
Семья из трех человек с маленьким ребенком погибла в результате пожара под Нижним Тагилом.
Обновлено в 04:22
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Политика
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
Шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, выразивших поддержку правительству Майи Санду, были отстранены от работы, сообщил в среду журналистам глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.
Обновлено в 03:48
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Игры
Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX
Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
Обновлено в 05:13
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Боец из Чечни арестован в Польше
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Суд лишил украинский лоукостер SkyUp лицензии, но самолеты продолжают летать
В авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Политика
Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»
Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.
Обновлено в 04:13
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете
Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено в 01:47
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Обновлено в 02:34