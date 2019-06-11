Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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Политика
Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания
Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено в 05:03
Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Обновлено в 05:53
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
В России стартовали продажи Lada Granta Cross
Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Политика
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
Шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, выразивших поддержку правительству Майи Санду, были отстранены от работы, сообщил в среду журналистам глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Дело против Голунова может стать делом против полицейских
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что громкое дело журналиста Ивана Голунова прекращено, обвинения в распространении наркотиков с него сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество
Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика
В Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков
Уточняется, что МВД и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, отзывы от них уже поступили в парламент.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Политика
В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.
Обновлено в 04:44
Игры
Romero Games создает стратегическую игру про мафию
Обновлено вчера в 19:31
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Футбол
Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку
Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43