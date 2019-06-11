Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05

Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

Российская газетавчера в 09:56

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБКвчера в 04:46

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русскомвчера в 05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАНвчера в 05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВвчера в 05:58

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАССвчера в 04:08

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNewsвчера в 03:08
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Политика

Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 05:03
Политика

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Обновлено в 05:53
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

Обновлено в 05:40
Авто

В России стартовали продажи Lada Granta Cross

Дилеры LADA в России начали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Политика

В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских

Шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, выразивших поддержку правительству Майи Санду, были отстранены от работы, сообщил в среду журналистам глава генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Дело против Голунова может стать делом против полицейских

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что громкое дело журналиста Ивана Голунова прекращено, обвинения в распространении наркотиков с него сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Общество

Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика

В Госдуме решили смягчить наказание за хранение наркотиков

Уточняется, что МВД и Верховный суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, отзывы от них уже поступили в парламент.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры

В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Политика

В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией

Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбуаэр заявила, выступая на конференции в Берлине, что нужно стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с РФ.
Обновлено в 04:44
Игры

Romero Games создает стратегическую игру про мафию

Обновлено вчера в 19:31
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Авто

АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta

«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Футбол

Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку

Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.
Обновлено в 05:43
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