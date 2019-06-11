Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Голунова
МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta
«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.
Обновлено вчера в 18:08
Культура
Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира
Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции
Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
35-летняя волгоградка, впавшая в кому на Бали, скончалась
35-летняя уроженка Волгограда Наталья Винтер, впавшая в кому на острове Бали, скончалась.
Обновлено вчера в 17:44
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Подержаная Lada Vesta 2016 года выпуска был куплен в марте прошлого года у предыдущего владельца за 470 тыс. рублей.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Авто
Автомобили Opel получат российские моторы
Обновлено вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Галина Беляева рассказала малоизвестные факты о браке с Лотяну
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
«Милан» заинтересован в Ловрене
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».
Обновлено в 00:50
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Авто
Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в сентябре
Mitsubishi объявила комплектации обновленного ASX — известного в США под названием Outlander Sport — для рынка Великобритании, где он появится в дилерских центрах в сентябре 2019 года.
Обновлено вчера в 04:13
Здоровье
Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока
Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено вчера в 15:25