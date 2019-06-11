Сбербанк запустил сервис переводов без картДождь вчера в 08:05

Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт. Об этом говорится на сайте финансовой организации. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя.

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Голунова МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.

Армия и оружие В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.

Культура Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.

Происшествия Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Политика 12 июня страна отмечает День России Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Политика Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Подержаная Lada Vesta 2016 года выпуска был куплен в марте прошлого года у предыдущего владельца за 470 тыс. рублей.

Происшествия Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Футбол «Милан» заинтересован в Ловрене Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».

Футбол Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.

Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Авто Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в сентябре Mitsubishi объявила комплектации обновленного ASX — известного в США под названием Outlander Sport — для рынка Великобритании, где он появится в дилерских центрах в сентябре 2019 года.