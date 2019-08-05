Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил приложение по оплате покупок при помощи QR-кода. Программа уже хорошо показала себя в Краснодарском крае и до конца августа начнет работать по всей стране.

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