Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кодаТелеканал 360° 06:51
Сбербанк запустил приложение по оплате покупок при помощи QR-кода. Программа уже хорошо показала себя в Краснодарском крае и до конца августа начнет работать по всей стране.
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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