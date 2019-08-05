Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС вчера в 04:21
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБКвчера в 03:00
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Происшествия
Взрывы на складе под Ачинском закончились
Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Китай пообещал ответить на размещение ракет США
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики
Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла
Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Американцы нашли на Украине соперника Путину
Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Женщину-пилота не пустили в первый загранрейс из-за штрафов ГИБДД
Жительницу Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая работала в должности второго пилота в одной из российских авиакомпаний, сняли с заграничного рейса по причине налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму практически в 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку
Обновлено вчера в 12:59
Кино
Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Подтопленные паводком села Приамурья начали дезинфицировать
В Амурской области военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных из-за паводка сёл.
Обновлено 04 августа в 23:35
Армия и оружие
National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ
В Сети было опубликован американский справочник о том, как "победить Россию в гибридной войне", созданный еще в 2016 году, сообщает The National Interest.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений
Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
Обновлено в 00:12
Космос
Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар
Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено вчера в 08:40