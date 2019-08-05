Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС вчера в 04:21

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБКвчера в 03:00

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Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомостивчера в 03:54

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБКвчера в 03:00

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°вчера в 06:51

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАССвчера в 04:21

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbesвчера в 05:33

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Serviceвчера в 04:14

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъвчера в 07:19
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Происшествия

Взрывы на складе под Ачинском закончились

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Технологии

В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей

"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика

МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики

Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России

Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze – 2019 завершились победой России, заявил украинский политолог Михаил Гончар.
Обновлено вчера в 19:01
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Здоровье

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура

Обновлено вчера в 18:16
Футбол

«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла

Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Американцы нашли на Украине соперника Путину

Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Женщину-пилота не пустили в первый загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Жительницу Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая работала в должности второго пилота в одной из российских авиакомпаний, сняли с заграничного рейса по причине налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму практически в 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Около 20 россиян задержали в Польше за массовую драку

Обновлено вчера в 12:59
Кино

Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Подтопленные паводком села Приамурья начали дезинфицировать

В Амурской области военные приступили к дезинфекции ранее подтопленных из-за паводка сёл.
Обновлено 04 августа в 23:35
Армия и оружие

National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ

В Сети было опубликован американский справочник о том, как "победить Россию в гибридной войне", созданный еще в 2016 году, сообщает The National Interest.
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса

Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено вчера в 01:44
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк

33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

В КНДР оценили проведение США и Южной Кореей совместных учений

Ранее США и Южная Корея начали серию военных учений, несмотря на требования КНДР об их отмене.
Обновлено в 00:12
Космос

Китай построит самый мощный атмосферный лазерный радар

Радар будет использовать лазерный луч высокой энергии, который сможет проникнуть сквозь облака, пройти дальше МКС и достичь окраин атмосферы за пределами орбитальной высоты большинства спутников наблюдения.
Обновлено вчера в 08:40
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