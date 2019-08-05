Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБК03:00

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Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости03:54

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°06:51

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Service04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАСС04:21

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbes05:33

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБК03:00

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъ07:19
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Происшествия

Сбивший насмерть подростка пьяный полицейский получил 4,5 года колонии

Обновлено в 08:06
Происшествия

Эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае

Администрация города Ачинска после взрыва на артиллерийском складе призвала жителей сохранять спокойствие.
Обновлено в 08:15
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
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Паршивлюк: «Шюррле? Не чувствовалось, что вышла какая-то звезда, но он поможет „Спартаку“»

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Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
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Общество

Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха

Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58
Музыка

Скончался известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:28
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Авто

Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту

Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на омоновца на футболе

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 06:26
Футбол

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра

Защитник "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр официально перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport24.
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Гаджеты

Кнопочный телефон Nokia TA-1174 засветился в базе TENAA

Предполагается, что Nokia TA-1174 будет представлен уже в этом месяце.
Обновлено в 07:06
Политика

НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
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Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
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Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Финансы

Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Обновлено в 08:43
Политика

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Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Боксера Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
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Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Уточняется, что санкции вступят в силу 26 августа. До этого Госдеп США заявлял, что второй пакет вступит в силу 19 августа.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
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Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
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