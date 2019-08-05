Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали рекативными снарядамизалпового огня российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии реактивными снарядами.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
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Экономика
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
Индия лишила Джамму и Кашмир особого статуса
Правительство Индии приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.
Обновлено вчера в 09:36
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнали возможных соперников в еврокубках
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
Обновлено в 10:33
Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Единоборства
На «Танковом биатлоне» российский экипаж установил два рекорда
Танкистам удалось разогнать Т-72 до 78 километров в час, благодаря чему они прошли трассу за 17 минут 30 секунд Экипаж Т-72Б3 российской команды установил два рекорда на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Игр.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме»
В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.
Обновлено в 10:04
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Кроссовер Bugatti может быть полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24