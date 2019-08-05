Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБК03:00

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Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости03:54

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°06:51

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Service04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАСС04:21

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbes05:33

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБК03:00

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъ07:19
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Происшествия

Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

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Армия и оружие

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Политика

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Авторы ссылаются на российскую Конституцию, в которой говорится о том, что "никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений или к отказу от них".
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Происшествия

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

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В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
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Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Здоровье

В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори

В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.
Обновлено в 09:22
Экономика

Россия не шутила, когда обещала отказаться от доллара

По мере роста напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия плавно движется в направлении обещанного президентом ослабления роли доллара в международной торговле Это происходит в рамках стратегии так называемой дедолларизации российский экономики и ослабления ее зависимости от сохраняющейся угрозы американских санкций.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
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Астрообзор за июль: миссия к Урану и Нептуну, лунный интерферометр и глитчи нейтронных звезд

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ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
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Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»

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Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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Гаджеты

Xiaomi полностью откажется от рекламы в прошивке MIUI

Директор по продуктам Xiaomi и генеральный директор MIUI Experience в соцсети сообщил, что в ближайших месяцах компания полностью откажется от рекламы в MIUI.
Обновлено вчера в 14:56
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Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ

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Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
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Транспорт

Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы

Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
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Футбол

«Марсель» подписал нападающего сборной Аргентины

Нападающий Дарио Бенедетто перешел из «Боки Хуниорс» в «Марсель», сообщает официальный сайт французской команды.
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Происшествия

Акула за несколько минут напала на двух серферов

Сообщается, что на 23-летнюю девушку набросилась хищная рыба и несколько раз укусила ее за левую руку.
Обновлено в 11:22
Политика

В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве

В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
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Финансы

Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня

Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
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Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

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Общество

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

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Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

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Шоу-бизнес

Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила свое 38-летие и не пригласила на него Кейт Миддлтон из-за давнего «конфликта», пишет издание Express.
Обновлено в 11:08
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