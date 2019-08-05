Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Политика Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Гаджеты В России представили недорогой смартфон Philips S397 В России представили новый недорогой смартфон Philips S397, который получил крупный 5,7-дюймовый дисплей и продвинутые параметры.

Авто Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями Прайсы на Ford Mustang Shelby GT500 2020 начинаются с отметки в 73995 долларов (чуть более 4,8 млн в переводе на рубли).

Армия и оружие Вооруженные силы Сирии возобновили боевые действия в Идлибе Командование сирийских вооруженных сил заявило, что решение возобновить боевые действия было принято в связи с тем, что боевики, окопавшиеся в Идлибе, не соблюдают режим прекращения огня.

Авто Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.

Происшествия Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Футбол Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным Английский "Манчестер Юнайтед" оформил переход центрального защитника сборной Англии из "Лестера" Гарри Магуайра за 80 млн фунтов.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты По словам зампреда правления Альфа-Банка Владимира Сенина, выплата зарплаты через Систему быстрых платежей — революционно новый механизм, при котором зарплатное рабство становится невозможным.

Гаджеты Стало известно, какие смартфоны Xiaomi первыми получат MIUI 11 В число смартфонов Xiaomi "первой волный", которые получат новую версию фирменной оболочки MIUI 11, войдут Xiaomi Mi 9, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi Mix 3 и CC9, а также устройства, относящиеся к бюджетному бренду Redmi.

Хоккей Олимпийская сборная России одержала волевую победу над «Локомотивом» Олимпийская сборная России одержала вторую победу на турнире и догнала «Сочи» по набранным очкам — теперь в активе обеих команд по 4 очка.

Происшествия Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.

Политика В Грузии не хватает российских туристов По сведениям НАТГ, за июль число туристов из РФ, пользующихся железнодорожным транспортом (через Баку) выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%, морским — на 57,9% и сухопутным через единственный действующий КПП Верхний Ларс — на 7,1%.

Армия и оружие Над Израилем прекратилось искажение GPS, с которым связывали деятельность РФ на «Хмеймиме» В министерстве обороны России выступали с опровержением этих заявлений, отмечая, что никакое оборудование на «Хмеймиме» не искажает сигналы глобальной системы позиционирования GPS.

Футбол «Ливерпуль» подписал экс-вратаря «Вест Хэма» 32-летний испанский голкипер Адриан стал игроком "Ливерпуля". Условия контракта вратаря с мерсисайдским клубом не разглашаются.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Общество Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.

Происшествия Дональд Трамп назвал массовые расстрелы людей в Техасе и Огайо атакой на нацию В субботу неизвестный открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса: погибли 20 человек, 26 ранены.