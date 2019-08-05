Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа.
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10