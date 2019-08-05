Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

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