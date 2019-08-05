Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБК03:00

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Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°06:51

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБК03:00

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbes05:33

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАСС04:21

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Service04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости03:54

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъ07:19
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Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
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«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
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Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

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Армия и оружие

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Российский Су-57 является своеобразным клоном F-22 и F-35, однако имеет множество недостатков и отвечает целям проекта.
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Происшествия

На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме

Петербургский "Зенит" ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме болельщиков по отношению к новичку команды Малкому, передает Sport24.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Суд в Киеве рассмотрит иск Компартии по делу о запрете политсилы

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Коммунистической партии Украины (КПУ) к министерству юстиции об отмене приказа, согласно которому политическая сила попадает под закон о декоммунизации, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Можно ли использовать круиз-контроль в дождь?

Кстати, в некоторых моделях круиз-контроль автоматически отключается при активации дворников.
Обновлено в 00:30
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Как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения

Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Лето вернется в Москву 7 августа

В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет

В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
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Седьмой сезон станет последним для сериала «Сотня»

Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети

Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

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Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Космос

НАСА запускает новый космический аппарат для поиска жизни во Вселенной

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Политика

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности

Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика

Заместитель главы «Аэрофлота» Зингман покинул компанию

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.
Обновлено в 06:45
Политика

В Индии привели войска в состояние повышенной готовности

В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Bild: ВВС Германии испытывают острую нехватку самолетов

Военно-воздушные силы Германии сегодня испытывают острую нехватку самолетов для подготовки военных летчиков.
Обновлено в 07:33
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа.
Обновлено в 04:12
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
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