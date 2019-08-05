Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-кодуТАСС 04:21

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, до конца августа будет масштабирован на всю страну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБК03:00

Подробнее о событии

Сбербанк объявил о запуске сервиса оплаты покупок по QR-коду вместо карт

БИЗНЕС Online03:40

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБК03:00

Сбербанк запустил сервис QR-платежей

Коммерсантъ04:53

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАСС04:21

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Service04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости03:54

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbes05:33
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Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
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Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.
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Политика

Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
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Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином»

Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
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Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

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Наука

Желтые очки не помогают следить за дорогой ночью

Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество

На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области 6 августа будет неблагоприятная погода, и по всему региону объявлено штурмовое предупреждение.
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Происшествия

Стрелок из Огайо убил собственную сестру

Среди жертв стрелка нашли его сестру, тело которой лежало рядом с ее другом. Почему Коннор Беттс начал стрелять – пока непонятно.
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Общество

Видео эпичной схватки щенка и кота за лежак рассмешило Сеть

В Сети набирает популярность забавное видео настойчивых попыток щенка отнять лежак у сохраняющего хладнокровие кота.
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Шоу-бизнес

Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь

Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
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Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

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Обновлено в 04:09
Политика

Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Экономика

В открытом доступе оказались данные 70 тыс. клиентов Бинбанка

В интернет утекли данные 70 тыс. клиентов Бинбанка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
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Гаджеты

Названа дата релиза бюджетного смартфона Huawei с собственной ОС

Китайская компания Huawei тестирует смартфон, оснащённый собственной операционной системой компании HongMeng, планируя выпустить его до конца года, пишет Global Times со ссылкой на источники.
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Происшествия

Француз впервые пересёк Ла-Манш на флайборде

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Общество

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Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

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