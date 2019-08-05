Технологии

Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-кодуНевские Новости вчера в 07:44

Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомостивчера в 03:54

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБКвчера в 03:00

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъвчера в 07:19

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАССвчера в 04:21

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbesвчера в 05:33

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°вчера в 06:51

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Serviceвчера в 04:14
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Происшествия

В Минобороны назвали предварительную причину ЧП на складе под Ачинском

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу

По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика

Пять лет назад Россия ввела продовольственные санкции

Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
Обновлено в 01:39
Политика

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие

Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть

«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Политика

Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США

Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

Обновлено вчера в 23:20
Экономика

МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть

Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Черчесов: можем отдать Чалова в молодежную сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего ЦСКА Федора Чалова на выступления за национальную команду.
Обновлено в 01:53
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено 04 августа в 13:37
Транспорт

В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей

В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Обновлено вчера в 13:23
Политика

Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ

Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Футбол

Александр Зинченко — о победе над «Ливерпулем»: «Хотел бить пенальти последним, но Жесус опередил меня»

Напомним, 4 августа подопечные Хосепа Гвардиолы одолели «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии, который проходил на «Уэмбли».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «дело 27 июля»

Уголовное дело о массовых беспорядках: СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках 30 июля, после того, как в Москве прошел несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 15:13
Теннис

Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто

Обновлено в 00:07
Политика

В Грузии «российскую пропаганду» обвинили в помехах евоинтеграции

«Деятельность СМИ в государствах ЕС могла бы послужить хорошим примером для средств массовой информации Грузии, особенно сейчас, когда она медленно сближается с Евросоюзом и столкнулась со множеством внутренних проблем, в частности, с ростом правых настроений, подпитываемых российской пропагандой», – передает RT текст доклада.
Обновлено в 02:05
Наука

В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны

Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Общество

В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено вчера в 07:46
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $60,46 за баррель

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,09%, достигнув $60,46 за баррель.
Обновлено в 01:48
Политика

Китай пообещал ответить на размещение ракет США

Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин глубоко обеспокоен планами Вашингтона разработать ракеты средней дальности и разместить их в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:44
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