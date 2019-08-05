Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-кодуРидус 11:28
Сбербанк первым в России запустил сервис QR-платежей. Воспользоваться им пока могут жители Краснодарского края, но в конце августа оплата по QR-кодам станет доступна по всей стране. Оплата товаров и услуг по QR-коду доступна в приложении "Сбербанк Онлайн".
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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