Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Сбербанк первым в России запустил сервис QR-платежей. Воспользоваться им пока могут жители Краснодарского края, но в конце августа оплата по QR-кодам станет доступна по всей стране. Оплата товаров и услуг по QR-коду доступна в приложении "Сбербанк Онлайн".

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