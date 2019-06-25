Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовыеКоммерсантъ 02:11
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Интернет
Mail.ru переведет ящики электронной почты на вход по паролю из СМС
Компания Mail.Ru Group объявила о введении нового способа идентификации владельцев ящиков электронной почты Mail.ru — через одноразовые пароли, рассылаемые через СМС и push-уведомления.
Обновлено в 02:02
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.
Обновлено в 01:27
Культура
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Против главы Калининского района завели дело о получении взятки
Глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ).
Обновлено в 02:04
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Политика
Порошенко остается теневым президентом Украины
Главой МИД Украины остается Павел Климкин.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками и атомными часами
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами на борту стартовала во вторник с пусковой площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций
В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой 1:1.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал отравление Бари Алибасова «хайпом»
Хотя к Бари Алибасову муж певицы Валерии всегда относился с уважением, актуальная ситуация с вниманием к его отравлению продюсеру не по душе.
Обновлено в 02:18
Политика
Грузинские вина оказались под угрозой запрета в России
Если дело, как и 13 лет назад, дойдет до запрета на ввоз вина в Россию, это сильно ударит и по грузинским виноделам, и по российским дистрибьюторам, не говоря уже о любителях виноградного напитка из Грузии.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
В России начал исчезать средний класс
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.
Обновлено в 02:33