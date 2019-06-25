Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовыеКоммерсантъ 02:11

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

с чего всё началось

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента 2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.

Общество Генпрокуратура сообщила об угрожающей ситуации с рыбой на Волге В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Политика Кадыров прокомментировал отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

Экономика Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Политика В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Общество Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг предлагается считать безнадежными и списывать, если они возникли в период, по которому уже истек срок исковой давности.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Энергетика Экспорт белорусской нефти частично возобновится до конца июня Частичное возобновление экспорта белорусской нефти ожидается до конца июня. Об этом во вторник сообщили в концерне "Белнефтехим".

Политика Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Политика Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Общество Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.

Общество Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей "Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.

Политика Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.

Политика Россия, США и Израиль договорились по Сирии Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии.