Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без картРоссийская газета вчера в 09:56

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка. Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

Российская газетавчера в 09:56

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАССвчера в 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русскомвчера в 05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАНвчера в 05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБКвчера в 04:46

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВвчера в 05:58

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNewsвчера в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Игры

Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей

Обновлено в 01:18
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество

Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала «Чернобыль»

Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.
Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Здоровье

Назван разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Названы 3 неожиданные причины развития диабета

Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.
Обновлено вчера в 03:00
Здоровье

Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению

По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС

Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
Обновлено вчера в 05:59
Футбол

«Милан» заинтересован в Ловрене

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».
Обновлено в 00:50
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из комы, но ничего не помнит

Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Политика

Госдума задумалась о смягчении наказания за хранение наркотиков

Депутаты Госдумы намерены до конца весенней сессии рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено вчера в 12:59
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия

Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию

Обновлено вчера в 00:33
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 6 машин

В Москве в результате столкновения на Кутузовском проспекте сразу шести автомашин погиб человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова

Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

В Раде признали телефонный терроризм на территории России

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке

Обновлено в 02:11
Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное