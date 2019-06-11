Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без картРоссийская газета вчера в 09:56
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка. Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн".
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Финансы
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По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
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Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС
Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
Обновлено вчера в 05:59
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«Милан» заинтересован в Ловрене
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перебраться в итальянскую Серию А. Как сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио, в его услугах заинтересован «Милан».
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Opera выпустила игровой браузер для геймеров
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Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
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С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено вчера в 04:01
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Шоу-бизнес
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Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 6 машин
В Москве в результате столкновения на Кутузовском проспекте сразу шести автомашин погиб человек, еще двое пострадали.
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Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
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Политика
В Раде признали телефонный терроризм на территории России
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Армия и оружие
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Обновлено в 00:40
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Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке
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Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58