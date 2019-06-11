Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматахТАСС 04:08

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка. Достаточно знать ФИО или номер мобильного телефона получателя, чтобы отправить перевод, отмечается в пресс-релизе банка.
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Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБК04:46

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС-сообщения

РЕН ТВ05:58

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русском05:26

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАН05:11

Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов

Life.ru06:37

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАСС04:08

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNews03:08
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