Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без картРоссийская газета 09:56

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка. Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн".
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Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов

Life.ru06:37

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

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Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ФАН05:11

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

РБК04:46

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

ТАСС04:08

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

RT на русском05:26

Сбербанк представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

CNews03:08
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