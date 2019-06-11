Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без картРоссийская газета 09:56
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка. Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн".
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Общество
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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Наука
Ученые выяснили причину коррупции
Цель ученых состояла в том, чтобы создать модель, фиксирующую ключевую динамику, которая была бы актуальна для многих конкретных систем.
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
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Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
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На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
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