Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без картРоссийская газета 09:56
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка. Для отправки перевода нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также его мобильный номер. Перевод оформляется в системе "Сбербанк Онлайн".
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика
Ушаков прокомментировал вопрос возвращения России в ПАСЕ
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Футбол
УЕФА обсуждает участие клубов Крыма в международных турнирах
Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что клубы чемпионата Крыма могут принять участие в международных матчах, но окончательного решения УЕФА пока не принял.
Обновлено в 09:59
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Политика
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Польский историк Анджей Новак рассказал новостному-порталу wPolityce, что с точки зрения геополитики конфликт между Москвой и Варшавой "на самом деле неизбежен".
Обновлено в 10:17
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Экономика
ЦБ: чистый отток капитала из России удвоился
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
Обновлено в 09:15
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Футбол
«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова
Обновлено в 09:36
Происшествия
Трамп прокомментировал крушение вертолета в Нью-Йорке
Обновлено в 02:50
Происшествия
Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя
В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Культура
«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца
Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года
Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Авто
Названы регионы, где лучше не покупать подержанные автомобили
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44