Сбербанк запустил перевод средств с кредитных карт на дебетовыеNews.ru вчера в 04:03

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

с чего всё началось

Клиенты банка получат возможность осуществлять мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карточки. Комиссия за данные операции будет такой же, как и за снятие наличных в банкомате, — в размере 3%, но не менее 390 рублей, независимо от региона.

Сбербанк запустил перевод средств с кредитных карт на дебетовые

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