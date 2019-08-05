Технологии

Сбербанк запустил оплату по QR-кодуRambler News Service 04:14

Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБК03:00

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Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости03:54

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbes05:33

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Service04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАСС04:21

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБК03:00

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°06:51

Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъ07:19
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