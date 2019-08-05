Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-кодуRambler News Service 04:14
Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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Космос
Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами
В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.
Обновлено в 08:03
Общество
Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.
Обновлено в 04:29
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД
Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.
Обновлено в 09:00
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
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Политика
Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа
Спикер парламента провел в понедельник заседание президиума заксобрания, чтобы обсудить его роспуск для проведения внеочередных выборов.
Обновлено в 09:08
Политика
В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.
Обновлено в 08:04
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Общество
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Обновлено в 01:06
Политика
В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Общество
Женщину-пилота в Петербурге не пустили в небо из-за земных долгов
Как рассказали 5 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в отношении женщины, 1993 года рождения, было возбуждено 127 исполнительных производств, из них более 100 — по взысканию штрафов за нарушение ПДД в разных регионах на общую сумму более 130 тысяч рублей: пилот часто превышала разрешенную скорость и неправильно парковалась.
Обновлено в 08:51
Политика
Bloomberg: Пекин запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию США
Временный запрет на закупку госкомпаниями Китая сельскохозяйственных товаров, произведенных в США, ввело правительство КНР, 5 августа сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.
Обновлено вчера в 05:38
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Путешествия
Крым посетило более 4 миллионов туристов
Как стало известно, по состоянию на 1 августа этого года полуостров успел принять 4,004 миллиона человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики
По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.
Обновлено в 07:55
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
В целом число жалоб на субъекты страхового дела в первом полугодии снизилось на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 23,1 тыс.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии
Турция проведет в Сирии на восточном берегу Ефврата военную операцию против отрядов курдской оппозиции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 02:35
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»
Обновлено в 06:10
Футбол
Сергей Кривохарченко станет ведущим программы «Тотальный футбол»
Премьерный выпуск нового сезона телепрограммы «Тотальный футбол» с ведущим Сергеем Кривохарченко выйдет на «Матч ТВ» 5 августа в 22:00.
Обновлено в 08:24