Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.

с чего всё началось

Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».

Космос Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами В гостевой набор космического питания для первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов войдут три традиционных блюда - мадруба с курицей, салуна с жарким из ягнятины с овощами и вермишель с омлетом балалит.

Общество Госдума: 15 млн россиян рискуют остаться без работы Олег Шеин считает, что востребованным останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия, или те, где есть высокий уровень вариативности в применении знаний - образование или медицина например.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Политика Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Политика Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа Спикер парламента провел в понедельник заседание президиума заксобрания, чтобы обсудить его роспуск для проведения внеочередных выборов.

Политика В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.

Экономика Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.

Политика Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.

Политика В Испании разгорелся спор из-за гаспачо Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .

Общество Женщину-пилота в Петербурге не пустили в небо из-за земных долгов Как рассказали 5 августа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в отношении женщины, 1993 года рождения, было возбуждено 127 исполнительных производств, из них более 100 — по взысканию штрафов за нарушение ПДД в разных регионах на общую сумму более 130 тысяч рублей: пилот часто превышала разрешенную скорость и неправильно парковалась.

Политика Bloomberg: Пекин запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию США Временный запрет на закупку госкомпаниями Китая сельскохозяйственных товаров, произведенных в США, ввело правительство КНР, 5 августа сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе. На его борту было 7 тысяч литров контрабандного топлива, сообщает ISNA.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Путешествия Крым посетило более 4 миллионов туристов Как стало известно, по состоянию на 1 августа этого года полуостров успел принять 4,004 миллиона человек.

Происшествия В Свердловской области мужчина ранил ребёнка в голову из пневматики По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.

Экономика Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7% В целом число жалоб на субъекты страхового дела в первом полугодии снизилось на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 23,1 тыс.

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус из Германии Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии Турция проведет в Сирии на восточном берегу Ефврата военную операцию против отрядов курдской оппозиции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.