Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-кодуRambler News Service 04:14
Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Музыка
Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип «Лови»
Накануне популярный исполнитель Сергей Лазарев презентовал фанатам новый клип. Видеоработа была снята на песню под названием «Лови».
Обновлено в 09:51
Политика
Итальянский сенат одобрил меры по борьбе с нелегальной миграцией
Итальянский совет министров в понедельник получил доверие в верхней палате парламента, голосование по которому было увязано с принятием законопроекта, усиливающего меры против нелегальной миграции.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте
Сердечный приступ стал поворотным моментом в жизни Антонио Бандераса. Об этом актер рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
Обновлено в 13:08
Футбол
Игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу "Динамо" Антону Шунину за удар ногой в живот в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
80 лет назад был совершен первый «огненный таран»
Обновлено в 04:06
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Кино
Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров
Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Экономика
Минфин определил способы заключения договоров страхования жилья от ЧС
Целью региональной программы страхования жилья является возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой в результате чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Транспорт
Россиян предупреждают о забастовке в лондонском аэропорту Хитроу
Россияне, которые приобрели билеты на самолеты, отправляющиеся из Хитроу 5 и 6 августа, или прибывающие в Лондон в эти дни, могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой рейсов.
Обновлено в 10:29
Политика
МИД Пакистана вызвал посла Индии из-за решения о статусе Кашмира
МИД Пакистана вызвал главу дипмиссии Индии в стране и выразил решительный протест в связи с действиями и заявлениями Индии в отношении штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 15:53