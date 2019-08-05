Технологии

Сбербанк запустил оплату по QR-кодуRambler News Service вчера в 04:14

Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».
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с чего всё началось

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.
РБКвчера в 03:00

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Сбербанк запустил оплату через QR-код

Коммерсантъвчера в 07:19

Сбербанк запустил сервис QR-платежей быстрее ЦБ

РБКвчера в 03:00

Сбербанк запустил оплату по QR-коду

Rambler News Serviceвчера в 04:14

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

ТАССвчера в 04:21

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду быстрее ЦБ

Forbesвчера в 05:33

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок с помощью QR-кода

Телеканал 360°вчера в 06:51

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомостивчера в 03:54
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Происшествия

Один человек пропал без вести после взрывов под Ачинском

Обновлено в 01:01
Технологии

AliExpress открывает в России первые уличные магазины

Китайский интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России первые магазины для оффлайн-торговли.
Обновлено в 01:04
Происшествия

В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири

Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку

Обновлено вчера в 12:50
Общество

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Теннис

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

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Происшествия

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Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
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Армия и оружие

Эрдоган анонсировал турецкую военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию в Заевфратье. Об этом он уведомил Россию и США.
Обновлено вчера в 01:49
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
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Экологи не поверили в успех МЧС и Минобороны при тушении пожаров в Сибири

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Кукушкин проиграл Маннарино на старте турнира в Монреале

Обновлено вчера в 18:15
Финансы

Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено вчера в 14:20
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Обновлено вчера в 06:43
Экономика

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Пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.
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Происшествия

В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу

По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Более 50 жителей Японии умерли за неделю из-за жары

За прошедшую неделю по меньшей мере 57 человек скончались в Японии из-за аномальной жары, еще около 20 тыс. попали в больницы с тепловыми ударами.
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В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
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Футбол

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Фото Дарья Исаева, "СЭ" Тулу сдуло. Страшный сон "Арсенала" "Нефтчи" – Стартовал "Арсенал" довольно бодро.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Госслужащие попросили увеличить им командировочные

В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
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Бэйл может перебраться в «Баварию» на правах аренды

В 2017 году "Бавария" уже брала у "Реала" в аренду полузащитника Хамеса Родригеса. Выкупом игрока "Бавария" впоследствии не воспользовалась.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР

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Политика

Власти Германии ответили России на заявления о вмешательстве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на канале «Россия 1» заявила, что, в частности, немецкие дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено вчера в 09:53
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