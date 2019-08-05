Технологии
Сбербанк запустил оплату по QR-кодуRambler News Service 04:14
Отмечается, что оплата по QR-коду дает возможность клиентам Сбербанка совершать безналичные платежи в тех точках, где нет традиционного эквайринга. Продавцу нужно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн».
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с чего всё началось
Сбербанк запускает сервис по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода вместо карты через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». До конца лета услуга должна стать доступна во всех регионах России, рассказали РБК в пресс-службе банка.РБК03:00
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Футбол
Футболист Теттех перешел из «Динамо» в турецкий «Газиантеп»
Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" объявил о подписании соглашения с ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом, ранее выступавшим за московское "Динамо".
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Омбудсмен из Ингушетии стала законным представителем избитой девочки
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева стала временным законным представителем семилетней Аиши Ажиговой, доставленной из республики со множественными травмами в Москву.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Теннис
Бенчич разгромила Потапову на старте турнира в Торонто
Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче 1-го круга турнира WTA в Торонто.
Обновлено в 13:36
Культура
В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ
Обновлено в 10:01
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
81-летней маме Валерии провели серьезную операцию в Швейцарии
81-летняя мама российской эстрадной певицы Валерии Галина Николаевна Перфилова была в Швейцарии на операции, и медики заменили ей коленные суставы.
Обновлено в 09:57
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Петербургские власти решили продать акции авиакомпании «Россия»
В понедельник, 5 августа, стало известно, что власти Петербурга намерены продать принадлежащие им 25% акций авиакомпании «Россия».
Обновлено в 12:43
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Кандидаты в МГД согласились с предложением мэрии по митингу 10 августа
Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, чьи заявки об организации митинга 10 августа мэрия Москвы объединила в одну, согласились с предложением московских властей провести мероприятие на проспекте Академика Сахарова, сообщила РИА Новости незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
Обновлено в 13:56
Происшествия
Пьяный мужчина прострелил голову ребенку в Нижнем Тагиле
Недалеко располагалась тарзанка. В результате одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику, который стоял в очереди на аттракцион.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой потерял работу
Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Происшествия
LA Times обвинила политиков в бездействии после расстрелов в США
После нескольких инцидентов стрельбы в США в минувшие выходные журналист The Los Angeles Times Скотт Мартелл пишет о том, что жертв в результате произошедшего не должно было быть вообще.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24