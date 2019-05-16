Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны ЕвросоюзаРоссийская газета 03:53
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы. Лимиты операций зависят от страны получателя, средства поступают на счет в течение одного-трех банковских дней.
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Авто
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Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
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Победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» аннулировали
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Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
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В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
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Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
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Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45