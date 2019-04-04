Экономика

Сбербанк запустил мобильные переводы в страны СНГРоссийская газета 06:20

Сбербанк открыл возможность совершать переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по ФИО и номеру телефона в мобильном приложении. В стране назначения перевод можно получить только наличными в офисах Western Union. Комиссия составляет один процент от суммы независимо от страны назначения.
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