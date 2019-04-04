Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГКоммерсантъ 05:20
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья. Комиссия за использование услуг составит 1% от суммы перевода, говорится в сообщении на сайте банка.
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Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика
Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков
Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.
Обновлено в 04:16
Политика
В Японии выразили протест учениям России на Курилах
Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 01:03
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Общество
В США спортсмены массово начали пить огуречный рассол
Обновлено в 09:41
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Политика
Представитель Норкина объяснил причины исчезновения телеведущего
Норки покинул студию во время прямого эфира из-за плохого самочувствия Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, пишет РБК со ссылкой на концертного директора Норкина Вячеслава Калашникова.
Обновлено в 09:30
Политика
Президент Эстонии считает русский язык угрозой
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Суд продлил арест полковнику Захарченко до 24 июля
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:38
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Игры
Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы
Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.
Обновлено в 07:08
Наука
Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Спорт
Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб
Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Общество
В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий
Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»
Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Кино
Опубликованы первые кадры нового «Терминатора»
Ресурс IGN опубликовал первые кадры будущего «Терминатора».
Обновлено в 11:02
Происшествия
Лейтенант получил условный срок за избиение солдат
В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.
Обновлено в 10:56
Космос
Европейская компания завершила изготовление российского спутника «Ямал-601»
Французское подразделение европейской фирмы Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы" завершило изготовление телекоммуникационного спутника "Ямал-601", сообщила в четверг российская компания.
Обновлено в 04:24