Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГКоммерсантъ 05:20

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья. Комиссия за использование услуг составит 1% от суммы перевода, говорится в сообщении на сайте банка.

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Происшествия Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл» Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.

Общество Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Общество Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде для аллергиков Специалисты центра погоды "Фобос" предупредили жителей Москвы о неблагоприятной для аллергиков погоде.

Политика В Японии выразили протест учениям России на Курилах Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Общество Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.

Политика Представитель Норкина объяснил причины исчезновения телеведущего Норки покинул студию во время прямого эфира из-за плохого самочувствия Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, пишет РБК со ссылкой на концертного директора Норкина Вячеслава Калашникова.

Политика Президент Эстонии считает русский язык угрозой Эстонский лидер Керсти Кальюлайд считает, что присутствие русского языка в системе школьного образования представляет угрозу.

Политика Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей на его дебатах с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать ведущей предстоящих дебатов с президентом Украины Петром Порошенко.

Политика Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Игры Remedy точно не вернётся к работе над Alan Wake 2 в ближайшие годы Подробностями PR-директор делиться не стал, но он также уточнил, что в ближайшее время возобновить работу над сиквелом студии точно не удастся - график Remedy на следующую пару лет уже расписан.

Происшествия В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .

Спорт Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Происшествия В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

Общество В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Хоккей Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда» Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кино Опубликованы первые кадры нового «Терминатора» Ресурс IGN опубликовал первые кадры будущего «Терминатора».

Происшествия Лейтенант получил условный срок за избиение солдат В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.