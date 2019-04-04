Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГКоммерсантъ 05:20

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья. Комиссия за использование услуг составит 1% от суммы перевода, говорится в сообщении на сайте банка.
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В России разрешили переводить деньги за границу через телефон

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Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБК05:34

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

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Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

RT на русском05:08

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

ТАСС05:00

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъ05:20

Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу

Дождь05:19

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZ05:26
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Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
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Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.
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В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
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