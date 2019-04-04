Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГКоммерсантъ 05:20

Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья. Комиссия за использование услуг составит 1% от суммы перевода, говорится в сообщении на сайте банка.

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

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