Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГКоммерсантъ 05:20
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья. Комиссия за использование услуг составит 1% от суммы перевода, говорится в сообщении на сайте банка.
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Неймар: скучаю по временам в «Барселоне»
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Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
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Обновлено в 15:15
Авто
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
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Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
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Общество
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Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Серия получила название Design Series и будет доступна для автомобилей с двигателем V8.
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Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally
Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
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Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
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