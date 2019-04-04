Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границуТАСС 05:00

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
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Сбербанк запустил мгновенные переводы в часть стран СНГ и ближнего зарубежья

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