Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границуТАСС 05:00

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Здоровье Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.

Политика ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском» Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Игры Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Кино В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов» В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.

Авто Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.

Происшествия Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.

Политика Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.

Здоровье Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.

Экономика Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Происшествия Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

Кино Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Происшествия ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.

Армия и оружие НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Происшествия В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Авто Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена» Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».