Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границуТАСС 05:00
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Здоровье
Диетологи определили продукты, которые мешают похудеть
Ольга Усенко диетолог и эксперт по правильному питанию рассказала, что может быть причиной задержки лишнего веса в организме.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
ЦИК Украины призвал кандидатов самим оплатить дебаты на «Олимпийском»
Политические дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко имеют признаки предвыборной агитации.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени
Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России
Обновлено в 12:06
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Сергей Собянин: В Сколково появится реабилитационный центр
Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля принял участие в церемонии подписания соглашения об участии французской компании Clinea, входящей в ORPEA Group, в проекте Международного медицинского кластера в Сколково.
Обновлено в 11:37
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Кино
Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Происшествия
ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории
В пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили задержание мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
В Сургуте школьницу высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Кондуктор в Сургуте высадила девочку из общественного транспорта по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 13:54
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56