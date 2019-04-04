Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границуТАСС 05:00

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения. Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
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В России разрешили переводить деньги за границу через телефон

URA.Ru06:58

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Ведомости04:29

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъ05:20

Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

RT на русском05:08

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

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Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБК05:34

Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу

Дождь05:19

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZ05:26
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
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