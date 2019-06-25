Экономика

Сбербанк запустил для клиентов переводы с кредитных карт за процентыНародные новости вчера в 06:13

Сбербанк запустил услугу по переводу денежных средств с кредитной карты на дебетовую. Подобный перевод банковская организация приравняла к снятию наличных с кредитки. Комиссия за эту операцию составляет не более 390 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.
РБКвчера в 01:00

Подробнее о событии

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка

ТАССвчера в 03:11

Сбербанк нашел способ разорить все пункты микрозаймов

URA.Ruвчера в 10:36

Экономисты оценили сервис Сбербанка по переводам с кредитных карт

Известиявчера в 07:00

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые

Эхо Москвывчера в 05:30

«Мы идем на Кавказ!». За каким добром Сбербанк идет на Северный Кавказ?

REGNUMвчера в 15:17

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Коммерсантъвчера в 02:11

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

РБКвчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Кино

Скончался режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 23:23
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок

Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Обновлено в 01:05
Происшествия

Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»

Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Общество

Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско

Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas

Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

В российском правительстве прокомментировали угрозы НАТО по ДРСМД

Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Финансы

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Авто

Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО

Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым

Американская газета опубликовала подробный путеводитель по полуострову с советами как получить визу, что посмотреть в Крыму, примерными ценами.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США

Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Энергетика

Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США

Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес

Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»

Обновлено вчера в 08:02
Общество

Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников

Обновлено 24 июня в 09:43
Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен

Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено вчера в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное