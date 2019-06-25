Экономика
Сбербанк запустил для клиентов переводы с кредитных карт за процентыНародные новости вчера в 06:13
Сбербанк запустил услугу по переводу денежных средств с кредитной карты на дебетовую. Подобный перевод банковская организация приравняла к снятию наличных с кредитки. Комиссия за эту операцию составляет не более 390 рублей.
Читать в источнике
Оценить253
с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Происшествия
Американка заплатила $136 тысяч за «борьбу с русскими хакерами»
Жительница США заплатила мошенникам около $136 тыс. после того, как ее убедили в том, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры".
Обновлено в 02:14
Общество
Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско
Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.
Обновлено в 02:04
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Авто
Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
В российском правительстве прокомментировали угрозы НАТО по ДРСМД
Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
Финансы
В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет
Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Страховщики определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО
Специалисты компании «АльфаСтрахование» определили самую убыточную марку автомобилей по ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Los Angeles Times дала американцам советы по поездке в Крым
Американская газета опубликовала подробный путеводитель по полуострову с советами как получить визу, что посмотреть в Крыму, примерными ценами.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США
Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США Дэн Уэбб и Лэнни Дэвис прокомментировали решение Верховного суда Австрии, разрешившего экстрадировать их подзащитного в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Энергетика
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Голикова назвала количество набравших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Обновлено 24 июня в 09:43
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово», пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Портрет Вернадского украсит новую купюру в 1000 гривен
Новая купюра номиналом 1000 гривен будет напечатана с портретом Владимира Вернадского, сообщается на сайте Национального банка Украины.
Обновлено вчера в 13:24