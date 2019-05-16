Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложениеТАСС 03:38
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран. Об этом кредитная организация сообщила в своем пресс-релизе. Владельцы устройств с операционной системой iOS смогут первыми воспользоваться новой возможностью, позже эта опция появится на смартфонах с Android.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Политика
В Кремле оценили ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга в ситуации со строительством храма неверно, так как они вели диалог с местными жителями еще до предложения президента России Владимира Путина о возможности провести опрос.
Обновлено в 06:07
Общество
Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты
Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.
Обновлено в 06:14
Политика
В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено вчера в 11:22
Хоккей
Малкин об игре с Овечкиным: меня заставил тренер
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Малкин пошутил по поводу своей игры в одном звене с форвардом Александром Овечкиным на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 06:13
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Общество
Синоптики заявили о волне непогоды в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается волна непогоды.
Обновлено в 06:27
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Врачи Севастополя отрицают отказ в лечении умершей онкобольной
В департаменте здравоохранения Севастополя отрицают отказ в лечении онкобольной Елене Красулиной.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт 19 мая
В связи с проведением мероприятий на Красной площади 19 мая будет закрыт для посещения Мавзолей Ленина, а также некрополь у Кремлевской стены.
Обновлено в 05:33
Авто
KIA анонсировала новинки для авторынка России
KIA готовит для Европы легкий пикап на платформе от Hyundai Santa Cruz. В Россию новинку вряд ли привезут.
Обновлено в 01:39
Футбол
«Тамбов» прошел лицензирование для участия в премьер-лиге
"Тамбов" прошел лицензирование для участия в премьер-лиге в предстоящем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.
Обновлено в 05:53
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Экономика
Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 06:18
Культура
В московской усадьбе Кусково отреставрируют старинные скульптуры
"50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы Кусково, отреставрирует победитель электронного конкурса", - отмечается в нем. Начальная стоимость контракта составляет 150 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин» в случае ухода Бердыева
По информации источника, экс-футболист может возглавить казанцев в случае ухода нынешнего наставника Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:33
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Внедорожник снес фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве
В Москве на Нагатинской набережной водитель Audi Q7 наехал на фонарный столб и скрылся с места преступления, рассказали РБК в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД столичного главка МВД.
Обновлено в 05:02
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруд предлагает единый порядок расчета прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 00:35
Авто
Седан BMW M5 выпущен в юбилейной версии
Обычный седан BMW M5 Competition в Германии стоит от 128600 евро, а в России — от 7,9 млн рублей.
Обновлено в 05:37
Общество
В администрации Пермского края начнет работать робот-чиновник
В администрации Пермского края появится новый сотрудник — робот-чиновник. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.
Обновлено в 03:48
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56