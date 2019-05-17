Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложениеТАСС 03:38

Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран. Об этом кредитная организация сообщила в своем пресс-релизе. Владельцы устройств с операционной системой iOS смогут первыми воспользоваться новой возможностью, позже эта опция появится на смартфонах с Android.

Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

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