Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложениеТАСС 03:38
Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран. Об этом кредитная организация сообщила в своем пресс-релизе. Владельцы устройств с операционной системой iOS смогут первыми воспользоваться новой возможностью, позже эта опция появится на смартфонах с Android.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Совет Европы заявил о готовности вернуть России право голоса в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов шоу «Голос. Дети»
Привлеченная для проверки результатов голосования компания Group-IB выявила факты накрутки голосов.
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Авто
Рекорд скорости на песке попытаются побить с помощью 1200-сильного Porsche 911
Для нового рекорда Эйзенберг и MADMAX Race Team купили Porsche 911 Turbo образца 2015 году и собрали работающий на биоэтаноле (E85) двигатель рабочим объемом 4,1 литра с особой системой охлаждения.
Обновлено в 09:26
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 09:58
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Музыка
Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь»
Героиня сентябрьского номера «Собака.ru» 2018 года певица Монеточка сегодня, 17 мая, прервала молчание новым синглом «Падать в грязь» — в духе летних ожиданий героиня песни следит за происходящим в обществе и рассказывает о своих простых желаниях.
Обновлено в 08:34
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Жители улицы Рубинштейна начали протест против Legal Street
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Футбол
Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб
Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Бэтвумен»
Американский телеканал The CW опубликовал первый трейлер сериала "Бэтвумен" с австралийской актрисой Руби Роуз в главной роли.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Технологии
Товары с AliExpress будут доставлять в «Пятёрочку» и «Перекрёсток»
Благодаря соглашению, подписанному между дочерними компаниями Х5 Retail Group и AliExpress, россияне смогут забрать свои покупки в постоматах, а также пунктах выдачи заказов в торговых точках сетей, принадлежащих ритейлеру.
Обновлено в 07:05
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31