Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовыеRT на русском 03:21

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

с чего всё началось

Клиенты Сбербанка теперь могут осуществлять денежные переводы с кредитных карт на дебетовые, операция доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр банка.

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

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