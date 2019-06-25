Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных картРБК 01:00
Клиенты смогут проводить мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
Открыта самая «тяжелая» планетарная туманность
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет
Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России в организацию
Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию на июньскую сессию, однако возможность оспаривания её полномочий остается.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
«Калашников» представил гражданскую версию автомата АК-12
Группа компаний "Калашников" представляет новинку — гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15 — карабин АК TR3.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные.
Обновлено в 02:00
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Политика
В Раде предложили Зеленскому приостановить членство Киева в ПАСЕ
Зампредседателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация предложит президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, после того как ассамблея решила вернуть представителей России.
Обновлено в 05:54
Политика
Толстой назвал условие для уплаты Россией взноса в Совет Европы
Россия выплатит взнос в Совет Европы только после полного восстановления её полномочий, заявил заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой.
Обновлено в 04:15
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Энергетика
В Белоруссии назвали причину загрязнения нефтепровода «Дружба»
В Белоруссии заявили, что загрязнение польского участка нефтепровода "Дружба" 19 июня могло быть вызвано автоматическим выключением системы раскачки дренажных емкостей нефтеперекачивающей станции "Кобрин" в стране.
Обновлено в 04:53
Политика
Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО
Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина
В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Жительница Петербурга обвинила водителя такси в изнасиловании
В Санкт-Петербурге девушка обвинила водителя такси в изнасиловании.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21