Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных картРБК 01:00

Клиенты смогут проводить мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты.
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Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.
РБК01:00

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Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

РИА Новости03:28

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

RT на русском03:21

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Говорит Москва01:58

Сбербанк запустил услугу перевода денег с кредитных карт на дебетовые

Известия02:12

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Коммерсантъ02:11

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка

ТАСС03:11

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

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