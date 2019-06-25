Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовыеРИА Новости 03:28
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.РБК01:00
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