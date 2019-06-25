Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных картРБК 01:00

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.

с чего всё началось

Клиенты смогут проводить мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.

Общество В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.

Политика Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.

Происшествия Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Общество Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Шоу-бизнес Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.

Футбол Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Политика Законопроект о нацистской символике прошел первое чтение Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях.

Политика США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Происшествия Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Происшествия Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.

Наука Эвкалиптовые деревья могут стать источником «зеленого» графена Ученые проверили полученный «зеленый» графен в качестве суперконденсатора и обнаружили, что он обладает такими же характеристиками, что и графен, полученный с помощью традиционных средств.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Музыка Таисия Повалий выпустила клип на песню Михаила Гуцериева По словам Таисии Повалий, идея для сюжета клипа принадлежит одной из девушек, которая работает в её команде.

Политика Конституционный суд Украины признал правоту Савченко Конституционный суд Украины признал неконституционным положение уголовного кодекса, по которому была арестована депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева.