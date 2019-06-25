Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных картРБК 01:00
Клиенты смогут проводить мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карты.
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с чего всё началось
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами. С 25 июня такая возможность появилась в веб-версии «Сбербанк Онлайн», чуть позже этот функционал станет доступен и пользователям мобильного приложения, сообщила РБК пресс-служба банка.РБК01:00
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Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
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Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
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Космос
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«Монако» хочет продать Фабрегаса летом
Как сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на France Football, монегаски хотят продать 32-летнего футболиста в летнее трансферное окно и разгрузить зарплатную ведомость – оклад испанца составляет внушительные € 600 тыс. в месяц.
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Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
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Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушке Марии Салес.
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Политика
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Обновлено в 10:34
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Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
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В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом
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Обновлено в 10:19