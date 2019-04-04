Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГОреанда-Новости вчера в 06:00

Сбербанк представил сервис по мгновенному переводу денег по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья, сказано на сайте банка. За перевод будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы. Перевод можно сделать через приложение «Сбербанк Онлайн» для устройств на платформе Android.

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

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