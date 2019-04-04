Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Сбербанк запустил мгновенные переводы в часть стран СНГ и ближнего зарубежья

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Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБК05:34

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

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Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

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Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

ТАСС05:00

Сбербанк расширяет географию мгновенных переводов

Плас04:48

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъ05:20

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZ05:26
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