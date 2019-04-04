Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».

Политика Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Политика Генсек СЕ призвал Россию заплатить взнос Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на Конгрессе местных и региональных властей СЕ (КМРВСЕ) заявил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призвал Россию заплатить взнос в бюджет.

Политика Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Авто Автомобилем Lada Vesta в марте установлен рекорд продаж В марте 2019 года "АвтоВАЗу" удалось объемы своих продаж автомашин Lada увеличить на 10,1%. Речь идет о сравнении с мартом 2018 года, в текущем году компания сообщает, что смогла реализовать 33,82 тысячи единиц автомобилей.

Общество Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.

Политика Путин поручил принять закон по защите капиталовложений Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.

Здоровье Российский ученый назвал основные причины отрыва тромба Профессор Университетской клиники Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, ученый-кардиолог и член-корреспондент Российской академии наук Симон Мацкеплишвили рассказал об основных причинах отрыва тромба.

Политика Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.

Футбол Россия поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и теперь занимает 46-е место.

Общество Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.

Здоровье Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.

Общество Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.

Экономика Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Происшествия Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.