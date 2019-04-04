Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Авто
«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок
Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок.
Обновлено в 12:29
Политика
Генсек СЕ призвал Россию заплатить взнос
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на Конгрессе местных и региональных властей СЕ (КМРВСЕ) заявил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призвал Россию заплатить взнос в бюджет.
Обновлено в 07:46
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Политика
Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах
Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 добрался до России
Обновлено в 12:06
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Авто
Автомобилем Lada Vesta в марте установлен рекорд продаж
В марте 2019 года "АвтоВАЗу" удалось объемы своих продаж автомашин Lada увеличить на 10,1%. Речь идет о сравнении с мартом 2018 года, в текущем году компания сообщает, что смогла реализовать 33,82 тысячи единиц автомобилей.
Обновлено в 09:43
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Здоровье
Российский ученый назвал основные причины отрыва тромба
Профессор Университетской клиники Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, ученый-кардиолог и член-корреспондент Российской академии наук Симон Мацкеплишвили рассказал об основных причинах отрыва тромба.
Обновлено в 11:11
Политика
Эстонский политик предложил обсудить взаимную отмену санкций с Россией
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить взаимную отмену санкций и российских контрмер с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
Россия поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и теперь занимает 46-е место.
Обновлено в 04:43
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено в 08:59
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Общество
Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова
Обновлено 02 апреля в 12:58
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.
Обновлено в 12:44
Политика
Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51