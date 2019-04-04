Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде
Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Хоккей
Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.
Обновлено вчера в 11:14
Интернет
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу
Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко
Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Росстат: врачей не посещает треть россиян
Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море
В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»
Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Клещи покусали сразу 9 волгоградцев
По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Автомобиль взорвался в Киеве, один человек тяжело пострадал
Произошло все около двух часов ночи. Один человек в результате взрыва пострадал и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Обновлено в 03:52
Наука
Наркотик сделал зрелых мышей более общительными
Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42