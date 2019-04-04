Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБК05:34

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

ТАСС05:00

Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

RT на русском05:08

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона за границу

РЕН ТВ05:05

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъ05:20

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Ведомости04:29

Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу

Дождь05:19

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZ05:26
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Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
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Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Общество

В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
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Хоккей

Борис Видгоф возглавит ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев и его генеральный менеджер Евгений Губарев покинут свои посты.
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Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
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Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

В число банков, против которых сенаторы предлагают ввести санкции, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Внешэкономбанк.
Обновлено вчера в 11:14
Интернет

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Счетная палата проверит расходы Минспорта на чемпионат мира по футболу

Счетная палата проверит, как Министерство спорта, оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и власти регионов тратили деньги на подготовку к проведению мундиаля, говорится в плане проверок ведомства.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала

Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Политика

Телеведущая Скабеева предложила провести дебаты Зеленского и Порошенко

Российская телеведущая Ольга Скабеева предложила провести дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал ежемесячный рейтинг национальных сборных. Российская сборная поднялась с 50 на 46 место.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

В Кремле отреагировали на планы НАТО направить корабли в Черное море

В Москве прокомментировали планы НАТО обеспечить проход украинских кораблей по Керченскому проливу.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что разместила в Facebook фейк о якобы причастности российской компании к ролику кандидата в президенты Владимира Зеленского, и удалила эту новость.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Разработчики устранили недостатки боевого робота «Уран-9»

Разработчики устранили все недостатки боевого робототехнического комплекса "Уран-9", выявленные в ходе эксплуатации в Сирии.
Обновлено в 02:48
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Истребители МиГ-31 «перехватили» самолет-нарушитель в Арктике

Обновлено в 02:52
Здоровье

Клещи покусали сразу 9 волгоградцев

По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Происшествия

Автомобиль взорвался в Киеве, один человек тяжело пострадал

Произошло все около двух часов ночи. Один человек в результате взрыва пострадал и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Обновлено в 03:52
Наука

Наркотик сделал зрелых мышей более общительными

Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
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Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42
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