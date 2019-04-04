Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос "В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.

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Политика Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.

Политика Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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Политика В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».

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Шоу-бизнес Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения «С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Политика Асад сравнил события в Сирии и Венесуэле Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой заявил, что ситуация в Баливарианской республике напоминает ему события, происходившие в арабском государстве несколько лет назад.

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