Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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В России разрешили переводить деньги за границу через телефон

URA.Ru06:58

Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБК05:34

Сбербанк запустил мгновенные переводы за границу

Дождь05:19

Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

RT на русском05:08

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

ТАСС05:00

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Ведомости04:29

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъ05:20

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZ05:26
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Происшествия

Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области

Обновлено в 09:54
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Театры

Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице

Обновлено в 09:00
Кино

Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб

Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес

Бритни Спирс поместили в психбольницу

В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Технологии

«МегаФон» теперь подключает роуминг автоматически

«МегаФон» с 15 апреля переходит от подключаемых вручную опций к автоматически подключаемым опциям по факту пользования услугами в международном роуминге.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане

Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Футбол

Сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, опубликованному на сайте организации, российская национальная футбольная сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова поднялась сразу на четыре позиции в списке и сейчас занимает 46 место.
Обновлено в 09:01
Космос

Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Политика

В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна

Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо

В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 00:13
Кино

Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс снимутся в «Чёрной вдове»

Звезда сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор (на фото) присоединился к актёрской команде нового фильма Marvel "Чёрная вдова".
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Политика

В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии

4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Политика

Асад сравнил события в Сирии и Венесуэле

Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой заявил, что ситуация в Баливарианской республике напоминает ему события, происходившие в арабском государстве несколько лет назад.
Обновлено в 08:41
Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Футбол

Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Авто

АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus

АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

В НАТО разработали три сценария будущего военного блока

Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Общество

В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей

В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.
Обновлено в 08:47
Общество

Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
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