Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости 04:29
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
"В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.
Обновлено в 06:53
Театры
Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице
Обновлено в 09:00
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс поместили в психбольницу
В клинику душевного здоровья за помощью обратилась популярная американская певица Бритни Спирс.
Обновлено вчера в 17:59
Технологии
«МегаФон» теперь подключает роуминг автоматически
«МегаФон» с 15 апреля переходит от подключаемых вручную опций к автоматически подключаемым опциям по факту пользования услугами в международном роуминге.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Экономика
Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы
«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА
Согласно обновленному рейтингу ФИФА, опубликованному на сайте организации, российская национальная футбольная сборная под руководством главного тренера Станислава Черчесова поднялась сразу на четыре позиции в списке и сейчас занимает 46 место.
Обновлено в 09:01
Космос
Ракета с самым быстрым кораблем «Прогресс МС-11» стартовала к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" отправилась к МКС в четверг, 4 апреля, с Байконура. Она стартовала с грузовым кораблем "Прогресс МС-11".
Обновлено в 07:17
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
В Венесуэле инициировали уголовный процесс над Гуайдо
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 00:13
Кино
Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс снимутся в «Чёрной вдове»
Звезда сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор (на фото) присоединился к актёрской команде нового фильма Marvel "Чёрная вдова".
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики
«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Политика
В Крыму двое украинских диверсантов получили по 14 лет колонии
4 апреля городской суд Севастополя признал мужчин виновными в участии в диверсионно-террористической группе управления разведки Минобороны Украины и приговорил каждого из них к 14 годам колонии.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Политика
Асад сравнил события в Сирии и Венесуэле
Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой заявил, что ситуация в Баливарианской республике напоминает ему события, происходившие в арабском государстве несколько лет назад.
Обновлено в 08:41
Общество
Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде
Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Футбол
Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
В НАТО разработали три сценария будущего военного блока
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Общество
В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей
В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.
Обновлено в 08:47
Общество
Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники
СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16