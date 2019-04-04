Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границуВедомости вчера в 04:29

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн».
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Сбербанк запустил мгновенные переводы в СНГ и ближнее зарубежье

RT на русскомвчера в 05:08

Сбербанк разрешил переводить деньги в СНГ по ФИО и номеру телефона

РБКвчера в 05:34

Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ

Коммерсантъвчера в 05:20

Сбербанк запустил мгновенные переводы в часть стран СНГ и ближнего зарубежья

Интерфаксвчера в 05:54

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

ТАССвчера в 05:00

Сбербанк расширяет географию мгновенных переводов

Пласвчера в 04:48

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Ведомостивчера в 04:29

Сбербанк-друг гастарбайтеров

Вести.UZвчера в 05:26
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Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Общество

Джоан Роулинг засудила бывшую ассистентку за мошенничество

Бывшую ассистентку британской писательницы Джоан Роулинг Аманду Дональдсон обязали выплатить £18,734 ($24,528) в качестве компенсации за мошеннические действия.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей

Стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли на Западе

"Нэшвилл" с 98 очками борется за победу в Центральном дивизионе с "Виннипегом" и "Сент-Луисом" (у обоих по 97 очков).
Обновлено в 01:24
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Известная телеведущая Елена Малышева решила ответить на обвинения завкафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова.
Обновлено вчера в 03:10
Кино

Актер Алексей Булдаков, который скончался 3 апреля, приезжал на съемки фильма в Магадан

Часть съемок фильма проходили на Колыме и Чукотке, съемочная группа вместе с Булдаковым приезжала в Магадан в 1982 году.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Теннис

Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Действующей победительницей турнира в Монтеррее является Мугуруса, которая в прошлогоднем финале оказалась сильнее венгерки Тими Бабош.
Обновлено вчера в 15:32
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Общество

В Чечне снос домов в родном селе Кадырова объяснили урбанизацией

Джамбулат Умаров заявил, что хозяева снесенных домов в селе Хоси-Юрт получат полагающиеся выплаты.
Обновлено вчера в 10:11
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

Обновлено вчера в 21:25
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Гороскоп на 5 апреля: Рыбы решат чужую проблему, а Близнецов что-то напугает

Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие

ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел ряд испытаний, проведенных в реальных боевых условиях.
Обновлено в 01:29
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Авто

В Китае придумали вертикальную парковку авто

В Китае проходит тестирование вертикальная парковка автомобилей. Видеозапись нового размещения машин опубликовал Ruptly на YouTube.
Обновлено 03 апреля в 21:46
Общество

С ВИЗа вывезли киоски с фейерверками, шаурмой и трейлер с молоком

Обновлено в 01:16
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено вчера в 13:43
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

В белорусском мемориальном комплексе Куропаты снесли 70 крестов

Обновлено вчера в 19:08
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
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