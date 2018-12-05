В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.

с чего всё началось

Сбербанк с 6 декабря введет запрет на переводы денег на кредитные карты по номеру телефона. Соответствующие sms-уведомления банк уже разослал клиентам. Об этом RNS рассказали в пресс-службе Сбербанка.

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