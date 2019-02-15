Экономика

Сбербанк заплатил за прошлый год топ-менеджерам 5,5 млрд рублейВедомости 13:07

На конец 2018 г. обязательства Сбербанка по выплате членам правления премий, привязанных к стоимости акций, составляли 2,8 млрд руб. Кроме того, в прошлом году Сбербанк заплатил членам наблюдательного совета 78,3 млн руб.
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По мнению Медведева, реализация национальных проектов потребует от чиновников переобучения.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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