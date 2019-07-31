Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» DenizbankЭкономика сегодня 00:22
Сбербанк России закрыл сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank, уступив 99,85% акций эмиратскому банку Emirates NBD. Выручка Сбербанка от продажи акций Denizbank, при общем объеме вложений на 148 млрд рублей, составила 170,7 млрд рублей, указано в соответствующем пресс-релизе.
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Армия и оружие
Минобороны назвало возможные сроки тушения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 23:24
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Титов рассказал об отношении к возможному возвращению Карреры в «Спартак»
Экс-футболист московского "Спартака" и сборной России Егор Титов рассказал, что думает о призывах болельщиков вернуть на пост главного тренера красно-белых Массимо Карреру, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 22:23
Общество
В Приморье ожидается мощный тайфун «Випа»
В Приморье 12–13 августа ожидается новый тайфун — «Випа».
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.
Обновлено в 00:54
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Лесные пожары в Сибири ускоряют таяние арктических льдов
Охватившие Сибирь лесные пожары могут стать причиной глобальных изменений климата.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Как дорожают модели LADA по сравнению с конкурентами
Агентство RussianAutomotive Market Research провело сравнительный анализ розничных цен на некоторые модели новых легковых машин в России за прошлый месяц 2019 года с таким же периодом в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:29
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено 30 июля в 22:54
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Пожар начался в жилом доме в центре Москвы
Пожар начался в четверг утром в жилом доме на улице Доброслободская в центре Москвы, к настоящему моменту огонь распространился на крышу здания.
Обновлено в 00:50
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Врачи назвали первый признак алкоголизма
Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Германия отказалась участвовать в миссии США в Персидском заливе
30 июля Вашингтон предложил Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе и противодействию Ирану.
Обновлено вчера в 17:15
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Миассе детям-инвалидам приходится заходить в больницу через окно
«Центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 00:55
Технологии
Пентагон разрабатывает самолет без механического крыла
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено вчера в 09:35