Экономика

Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки» DenizbankЭкономика сегодня 00:22

Сбербанк России закрыл сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank, уступив 99,85% акций эмиратскому банку Emirates NBD. Выручка Сбербанка от продажи акций Denizbank, при общем объеме вложений на 148 млрд рублей, составила 170,7 млрд рублей, указано в соответствующем пресс-релизе.
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Сбербанк ушел из Турции

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Коммерсантъвчера в 15:11
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